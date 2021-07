Per Sileri "a fine mese casi Covid 3 volte superiori". Silvestri: "Nervi saldi e vaccinare" (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante Delta causerà un aumento significativo dei casi di Covid-19, rendendo ancora più importante la vaccinazione: autorità sanitarie e scienziati concordano. “Siamo passati da 800 casi al giorno a oltre 1.200-1.300, questo fa pensare che a fine mese arriveremo a numeri tre o quattro volte superiori”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio1. “Se questo non porterà a un aumento dei ricoveri poco male - ha aggiunto - però abbiamo ancora strada da fare per completare la vaccinazione”. La risalita, ha spiegato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante Delta causerà un aumento significativo deidi-19, rendendo ancora più importante la vaccinazione: autorità sanitarie e scienziati concordano. “Siamo passati da 800al giorno a oltre 1.200-1.300, questo fa pensare che aarriveremo a numeri tre o quattro”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa Radio1. “Se questo non porterà a un aumento dei ricoveri poco male - ha aggiunto - però abbiamo ancora strada da fare per completare la vaccinazione”. La risalita, ha spiegato ...

