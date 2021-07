Per Rocco Casalino un nuovo progetto: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 9 luglio 2021) Per Rocco Casalino è tempo di un nuovo progetto lavorativo che riguarda il suo libro in cui racconta di sè e della sua esperienza politica E’ ufficiale! Per Rocco Casalino è tempo di una nuova avventura lavorativa. L’ex portavoce del premier Giuseppe Conte debutterà al cinema con il suo libro. “Il Portavoce”, edito da Piemme, ha suscitato l’interesse della casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa che ha deciso di volerne basare un film. Rocco Casalino ha così firmato con Mondadori, gruppo presieduto da Marina Berlusconi, un contratto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Perè tempo di unlavorativo che riguarda il suo libro in cui racconta di sè e della sua esperienza politica E’ ufficiale! Perè tempo di una nuova avventura lavorativa. L’ex portavoce del premier Giuseppe Conte debutterà al cinema con il suo libro. “Il Portavoce”, edito da Piemme, ha suscitato l’interesse della casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa che ha deciso di volerne basare un film.ha così firmato con Mondadori, gruppo presieduto da Marina Berlusconi, un contratto ...

Advertising

ilfoglio_it : Dal “portaborse” con Nanni Moretti al “portavoce” di Rocco Casalino. L'autobiografia dell'ex portavoce del premier… - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Dal “portaborse” con Nanni Moretti al “portavoce” di Rocco Casalino. L'autobiografia dell'ex portavoce del premier Giusepp… - FuffaForte : RT @Helliot_Spencer: Arriva la notizia che dalla biografia di Rocco Casalino verrà tratto un film. Così, per rovinarvi il week end. - ne_peppo : @rocco_tanica Sig Rocco deve dare più fiducia ai giovani, ognuno di noi, in fondo, in gioventù è stato uno scapestr… - infoitinterno : Rocco Casalino a Mesagne per presentare il suo libro autobiografico -