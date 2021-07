Per la Cassazione il 'palo' merita la stessa condanna del rapinatore (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - “Faceva il palo della banda dell'Ortica perché l'era el sò mestee”, cantava in una delle sue canzoni più conosciute il cantautore milanese Enzo Jannacci. Ora la Cassazione spiega che, almeno dal punto di vista della giustizia, il mestiere del 'palo' con certe caratteristiche va considerato identico a quello di chi ha compiuto una rapina. Il caso è quello di L.M.N. che si è visto respingere il ricorso alla Suprema Corte contro la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere che gli era stata inflitta nel 2019 dal gup del Tribunale di Torino. Nel ricorso sosteneva di avere avuto “un ruolo marginale da palo” ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - “Faceva ildella banda dell'Ortica perché l'era el sò mestee”, cantava in una delle sue canzoni più conosciute il cantautore milanese Enzo Jannacci. Ora laspiega che, almeno dal punto di vista della giustizia, il mestiere del '' con certe caratteristiche va considerato identico a quello di chi ha compiuto una rapina. Il caso è quello di L.M.N. che si è visto respingere il ricorso alla Suprema Corte contro laa 3 anni e 4 mesi di carcere che gli era stata inflitta nel 2019 dal gup del Tribunale di Torino. Nel ricorso sosteneva di avere avuto “un ruolo marginale da” ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo 7 anni di calvario, l'ex sindaco @AlemannoTW assolto in Cassazione. Felice per Gianni e per Roma. Ennesima pr… - fattoquotidiano : Gianni Alemanno non fu corrotto. Ma ha ricevuto finanziamenti illeciti e dovrà sottoporsi a un altro processo per t… - fattoquotidiano : Mondo di mezzo: la Cassazione assolve Alemanno per corruzione, ma conferma il finanziamento illecito e il traffico… - antjgone : RT @GenCar5: #PianoCóndor: 22 anni ci sono voluti ma confermati tutti gli ergastoli in #Cassazione. Trionfo dei #dirittiumani con una sente… - MatteoMarchini5 : Operazione Condor, Cassazione conferma 14 ergastoli a ex ufficiali e 007 sudamericani per omicidi di italiani ‘desa… -