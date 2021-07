Pentathlon | Europei 2021 | nella finale femminile per l’Italia bronzo nella classifica a squadre

(Di venerdì 9 luglio 2021) Seconda medaglia peraglisenior dimoderno in corso a Nizhny Novgorod, in Russia: dopo l’orostaffetta maschile conquistata da Giuseppe Mattia Parisi e Roberto Micheli, oggi arriva ilcon Francesca ed Aurora Tognetti (Carabinieri) ed Irene Prampolini (Fiamme Oro).individuale (a 24, dunque senza qualificazioni) primeggia la lituana Ieva ...

Serravallese ), fresche di convocazione per gliU20 di Tallin, nonostante siano appunto ...il titolo italiano cadetti dell'esathlon nel 2019 e il titolo italiano indoor allievi nel...Nell'ultima prova gli azzurri amministrano il vantaggio, centrano 655 punti e vincono l'oro con 1495 , davanti alla Bielorussia di Yaroslav Radziuk ed Ilya Palazkov, seconda con 1485 , ed alla Russia ...Risuona l'inno di Mameli agli Europei senior di pentathlon moderno in corso a Nizhny Novgorod, in Russia: nella specialità non olimpica della staffetta maschile conquistano la medaglia d'oro Giuseppe ...La gara, che si è svolta a Berna, in Svizzera, ha visto Alice protagonista per tutto il corso della competizione: dopo aver collezionato 280 punti nella prova di nuoto, con il tempo di 2:15.49 (il 5° ...