Paura per Tommaso Zorzi “Venti secondi dopo e sarei morto”: il racconto su Instagram (Di venerdì 9 luglio 2021) Attimi di terrore per Tommaso Zorzi. L’influencer, ora conduttore in carriera, ha rischiato seriamente di farsi molto male. Il fatto è successo di recente; esattamente quando, passeggiando per le vie di Milano, città dove vive da tempo, stava per esser colpito da un vaso. Ma entriamo nel dettaglio della faccenda e capire meglio le dinamiche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 luglio 2021) Attimi di terrore per. L’influencer, ora conduttore in carriera, ha rischiato seriamente di farsi molto male. Il fatto è successo di recente; esattamente quando, passeggiando per le vie di Milano, città dove vive da tempo, stava per esser colpito da un vaso. Ma entriamo nel dettaglio della faccenda e capire meglio le dinamiche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fattoquotidiano : La Casta era pronta al blitz per riprendersi i vitalizi durante la partita. Ma ha rinviato per paura di un contro-b… - ClaMarchisio8 : Noi siamo quelli che vivono per partite come questa. Noi siamo quelli che non hanno paura di niente. Noi siamo quel… - matteosalvinimi : Soprattutto dopo 1 anno di lockdown e di paura, con aumento vertiginoso dell’utilizzo di psicofarmaci e non solo, l… - wot_a_feeling : Mi invitano, che ho degli amici che mi vogliono bene, mi fa incazzare. Non potrò mai andare al concerto del mio ido… - b_1n0 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Sono tutti richiami!!!!! Solo 100k nuovi vaccinati. Ciò significa che tra 10/15 giorni gli Hub saranno deserti. Per… -