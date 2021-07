(Di venerdì 9 luglio 2021)- Atti persecutori, violazione di domicilio e porto abusivo di arma: queste le accuse di cui dovrà rispondere unieri dai carabinieri della sezione radiomobile. In casa della exe con una tanica diILoriginario della provincia di Roma si era introdotto all’ interno dell ’ abitazione della ex convivente “verso la quale era già stato sottoposto ad ordinanza di divieto di avvicinamento nel mese di ottobre 2020 ”, brandendo una tanica died un ...

Advertising

CorriereCitta : Paura ad Aprilia, armato di coltello minaccia la ex con liquido infiammabile: arrestato 58enne -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Aprilia

latinaoggi.eu

Adesso inizia a fare davvero. La variante Delta rischia anche di mandare nuovamente in tilt ... LAZIO - Al momento i casi riscontrati di "Delta" sono 17 e sono circoscritti all'area di, in ...Era una brutta sensazione, nella prima metà della gara ho avuto un pò di. Ma sono soddisfatto'...Spagna intenzionato a risolvere il contratto con un anno di anticipo per trasferirsi all'...Stando a quanto ricostruito, l'uomo ha minacciato di dare fuoco alla donna e al suo appartamento. Aveva portato con sé una grossa tanica di benzina e un coltello da cucina. Il fa ...La Nazionale di calcio si prepara alla sfida con gli inglesi nella tana di Wembley, ma se invece di Donnarumma & co scendessero in campo le Case moto? Che formazione potremmo aspettarci?