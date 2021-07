Pastena, raccolta fondi in chiesa per la famiglia di Ciro La Marca (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grande cuore dei salernitani. La comunità del quartiere Pastena, profondamente colpita dalla morte di Ciro la Marca – 38enne commerciante, marito e padre di due bimbe – avvia una raccolta fondi da destinare alla famiglia dello sfortunatissimo Ciro. Don Antonio, parroco della chiesa della Madonna di Fatima ha contribuito mettendo a disposizione l’atrio della parrocchia per la raccolta fondi. A far partire la raccolta sono stati i commercianti colleghi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grande cuore dei salernitani. La comunità del quartiere, profondamente colpita dalla morte dila– 38enne commerciante, marito e padre di due bimbe – avvia unada destinare alladello sfortunatissimo. Don Antonio, parroco delladella Madonna di Fatima ha contribuito mettendo a disposizione l’atrio della parrocchia per la. A far partire lasono stati i commercianti colleghi di ...

