Parole illegali | ecco quelle che nessuno può dirci al lavoro

(Di venerdì 9 luglio 2021) Le parole che pronunciamo e scriviamo spesso hanno conseguenze che fatichiamo a immaginare. Sì, non è raro domandarsi «che cosa avrò mai detto?» di fronte al dolore o alla rabbia di una persona con cui stiamo interagendo. E ci succede in diversi contesti comunicativi: in famiglia, con gli amici, sui social network e al lavoro. Chi vuole usare in modo efficace una lingua dovrebbe essere consapevole di quanto (e in che modo) questa contribuisce alla costruzione delle nostre relazioni sociali, un elemento non meno importante delle norme grammaticali nella nostra competenza linguistica; come suggeriscono Victoria Trubnikova e Benedetta Garofolin nel loro recente Lingua e interazione (ETS), sarebbe sensato introdurre questi temi – e la disciplina che se ne occupa, la pragmatica – anche nell’insegnamento dell’italiano a scuola.