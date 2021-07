Parasite, arriva la serie tratta dal film firmata HBO (Di venerdì 9 luglio 2021) Parasite, in arrivo la serie tratta dal fortunatissimo film. Il regista Boong Joon Ho, ospite al Festival di Cannes, si lascia andare le prime indiscrezioni sulla serie a cui sta lavorando con Adam McKay. Secondo il regista, sarà una commedia nera con la stessa trama del film. La serie dal film Parasite inizia a prendere forma. Questo ambizioso progetto che adatterà in una miniserie il film premio Oscar del regista sudcoreano Boong Joon Ho è uno dei titoli più promettenti di HBO. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021), in arrivo ladal fortunatissimo. Il regista Boong Joon Ho, ospite al Festival di Cannes, si lascia andare le prime indiscrezioni sullaa cui sta lavorando con Adam McKay. Secondo il regista, sarà una commedia nera con la stessa trama del. Ladalinizia a prendere forma. Questo ambizioso progetto che adatterà in una miniilpremio Oscar del regista sudcoreano Boong Joon Ho è uno dei titoli più promettenti di HBO. La ...

