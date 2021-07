Papa Francesco sta sempre meglio, domenica Angelus dal Gemelli (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina dell'appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina dell'appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco riceve lettere e disegni dai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli: “Abbiamo saputo che… - fattoquotidiano : Scandalo fondi Vaticano, il broker molisano Gianluigi Torzi non indietreggiò neanche davanti a Papa Francesco in pe… - vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco al #Gemelli: prosegue recupero post-operatorio, domenica l’#Angelus dal Policlinico - SommoIlaz : RT @spinozait: Buone notizie dal policlinico Gemelli: 'Papa Francesco non ha un cancro'. Ne è solo il capo. [@Milingopapa] - alicelafenice : @Pontifex_it Papa Francesco le vogliamo bene. -