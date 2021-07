Papa Francesco, le sue condizioni. Domenica l’Angelus dal Gemelli (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli ultimi aggiornamenti dopo l’operazione a cui è stato sottoposto il Pontefice Lo scorso weekend, Papa Francesco è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’Ospedale Gemelli di Roma. Dopo qualche linea di febbre, ora il Pontefice sta meglio e nella giornata di ieri, 8 luglio ha anche celebrato a messa. Questo l’ultimo bollettino rilasciato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. “Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate. Ha passeggiato nel ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Gli ultimi aggiornamenti dopo l’operazione a cui è stato sottoposto il Pontefice Lo scorso weekend,è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’Ospedaledi Roma. Dopo qualche linea di febbre, ora il Pontefice sta meglio e nella giornata di ieri, 8 luglio ha anche celebrato a messa. Questo l’ultimo bollettino rilasciato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. “Sua Santitàha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate. Ha passeggiato nel ...

