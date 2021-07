Papa, domenica Angelus dal Gemelli (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Papa, domenica prossima, reciterà l’Angelus dal decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da domenica scorsa per un intervento all’intestino. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni nel quotidiano bollettino nel quale aggiorna sulle condizioni del Pontefice. “Nel pomeriggio – spiega ancora il portavoce del Vaticano- ha celebrato la messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico”. “In occasione della prossima domenica – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilprossima, reciterà l’dal decimo piano del Policlinicodove è ricoverato dascorsa per un intervento all’intestino. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni nel quotidiano bollettino nel quale aggiorna sulle condizioni del Pontefice. “Nel pomeriggio – spiega ancora il portavoce del Vaticano- ha celebrato la messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico”. “In occasione della prossima– ...

