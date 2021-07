Pallanuoto | Sardinia Cup 2021 | Croazia-Russia 14-5 Domani in acqua l’Italia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Va in archivio la prima gara dellaCupdicon la netta vittoria dellaai danni dellaper 14-5. I parziali recitano 2-0, 5-1, 4-1, 3-3: dominio dei balcanici che si presentano al meglio alla sfida disera conche probabilmente deciderà la vincitrice del triangolare. Nella gara disputata alla piscina Terramaini di Cagliari, ed arbitrata da Severo e Gomez, si registrano per i croati le triplette di Fatovic e Jokovic, le doppiette di Bukic e Vukicevic, e le reti di Loncar, Buslje, Milos e Obradovic, mentre per i russi ...

La Waterpolocup partirà venerdì con la sfida tra Croazia e Russia. L'indomani l'esordio della Nazionale con la Croazia. Domenica gara con la Russia. Peccato, ci sarebbe dovuto essere anche ...L'ultimo ritiro prima delle Olimpiadi. L'Italia campione del Mondo die bronzo a Rio 2016 ha scelto Cagliari per ultimare la preparazione in vista di un ...occasione della Waterpolo...CAGLIARI, 7 LUGLIO 2021 - Cagliari come piattaforma di lancio verso Tokyo. La Nazionale Italiana di Pallanuoto, Campione del Mondo in carica e vincitrice di tre ori nelle Olimpiadi del 1948, 1960 e 19 ...Il primo approccio è avvenuto con l’Ufficio federale Pallanuoto. Poi sono intercorse fitte chiacchierate con il cittì Alessandro Campagna che ha messo in evidenza le esigenze della sua rappresentativa ...