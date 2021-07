Palermo | tra i furbetti del comune indagati c' è anche il padre di Angela da Mondello

(Di venerdì 9 luglio 2021) Risultavano presenti a lavoro nonostante fossero impegnati in faccende private, come fare la spesa o una corsetta al parco. Asi rinnova la vergogna per i cosiddetti «del cartellino». A finire nei guai sono stati 28 dipendenti dele di alcune società partecipate. Sono iscritti nel registro degliper i reati, a vario titolo, di truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione. Per otto di loro sono scattati gli arresti domiciliari, per altri 14 l'obbligo di dimora e di presentazione alla Procura generale, per sei solo quest'ultimo. Stando a quanto si apprende, i dipendenti del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Furbetti del cartellino a Palermo', facevano la spesa o jogging mentre erano presenti al lavoro. 28 misure cautela… - italiaserait : Furbetti cartellino a Palermo, tra indagati anche padre di Angela da Mondello - fisco24_info : Furbetti cartellino a Palermo, tra indagati anche padre di Angela da Mondello: Secondo l'accusa l'uomo dal 12 giugn… - MediasetTgcom24 : Assenteisti in Comune a Palermo, tra gli indagati il padre di 'Angela da Mondello' #palermo-trapani… - SmorfiaDigitale : Furbetti del cartellino a Palermo, tra gli indagati c' anche il padre di 'Angela... -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tra

...ha travolto mentre stava giocando con alcuni amici nel campetto di via Aldo Moro a Carini (). Il campo si trovavia Aldo Moro e il cimitero comunale. Ad avvertire i soccorsi gli amici. I ...... in diretta su Eleven Sports con il commento di Daniele La Spina e Jeda Neves, ex calciatore che in Italia ha indossato,le altre, le maglie di, Cagliari, Vicenza e Lecce. Argentina - ...A seguito di una segnalazione inoltratat il 10 giugno relativa all'abbandono di due serbatoi di eternit all'angolo tra via Vespri e via Errante, volevo informare che sono ancora lì e in buona compagni ...EasyJet rilancia sul mercato Italia, sulla scia dell'allentamento delle misure precauzionali anti-Covid per chi viaggia tra il nostro Paese e il Regno Unito.