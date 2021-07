Palermo | “furbetti del cartellino” al Comune | c’è anche il padre di Angela da Mondello

(Di venerdì 9 luglio 2021) FiguraIsidoro Chianello, 60 anni,di “da”, la signora divenuta celebre l’anno scorso per la frase “non ce n’è Coviddi”, tra i 28 dipendenti delche, con timbrature e auto-certificazioni false, si allontanavano dal proprio posto di lavoro per andare a fare la spesa o attività sportiva., “del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una nuova inchiesta sui 'del cartellino' investe i dipendenti del Comune die di alcune società partecipate, in servizio presso i Cantieri culturali alla Zisa. I finanzieri del ...A incastrare idel cartellino nel blitz anti - assenteismo al Comune disono state le telecamere piazzate dai finanzieri del nucleo di Polizia economica - finanziaria - Gruppo Tutela ...All'interno dei cosiddetti furbetti del cartellino indagati nel capoluogo siciliano figura anche il padre di Angela da Mondello.Palermo – Risultavano a lavoro, ma secondo quanto emerso dalle indagini della guardia di finanza, andavano a fare la spesa o a fare jogging per le vie della città. In un caso uno di loro era ...