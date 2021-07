Palermo, al mare o a correre dopo aver timbrato: telecamere incastrano furbetti cartellino (Di venerdì 9 luglio 2021) C'era chi, dopo aver timbrato il cartellino, andava al supermercato, chi al bar e chi a fare compere. Chi si dedicava all'attività sportiva, tenuta da jogging arrivava di corsa e, dopo aver strisciato il badge, continuava l'allenamento e chi ad attestare la propria presenza in servizio arrivava a bordo di uno scooter in pantaloncini e infradito, giusto il tempo di beggiare. E poi c'erano le timbrature multiple di chi attestava la presenza in servizio di colleghi mai arrivati ai Cantieri culturali della Zisa. A incastrare i furbetti del cartellino nel blitz ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) C'era chi,il, andava al supermercato, chi al bar e chi a fare compere. Chi si dedicava all'attività sportiva, tenuta da jogging arrivava di corsa e,strisciato il badge, continuava l'allenamento e chi ad attestare la propria presenza in servizio arrivava a bordo di uno scooter in pantaloncini e infradito, giusto il tempo di beggiare. E poi c'erano le timbrature multiple di chi attestava la presenza in servizio di colleghi mai arrivati ai Cantieri culturali della Zisa. A incastrare idelnel blitz ...

Advertising

italiaserait : Palermo, al mare o a correre dopo aver timbrato: telecamere incastrano furbetti cartellino - TV7Benevento : Palermo, al mare o a correre dopo aver timbrato: telecamere incastrano furbetti cartellino... - MenegazziMarina : RT @LaStampa: Palermo, timbravano e andavano al mare: 8 dipendenti comunali arrestati per assenteismo - fisco24_info : Palermo, al mare o a correre dopo aver timbrato: telecamere incastrano furbetti cartellino: In poco più di tre mesi… - shito_do : DIPENDENTI COMUNALI Erano in orario di lavoro, ma andavano a fare la spesa, al bar a fare colazione, al mare, a far… -