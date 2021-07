Orrore in Honduras,italiano linciato e ucciso da 600 persone. 'Ha assassinato il suo vicino' (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadino italiano è stato linciato e ucciso dalla folla in . Giorgio Scanu , 49 anni, è stato assalito dalla gente del villaggio di Santa Ana de Yusguare, a circa 80 km a sud di Tegucigalpa, ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Un cittadinoè statodalla folla in . Giorgio Scanu , 49 anni, è stato assalito dalla gente del villaggio di Santa Ana de Yusguare, a circa 80 km a sud di Tegucigalpa, ...

