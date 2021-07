Operazione “Affari di Famiglia” | imprenditore accusato di evasione assolto a Napoli Nord

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Fu arrestato con l’accusa di, lo scorso dicembre, perché sorpreso in un campo rom con una cittadina romena e non nel suo “store” di Giugliano in Campania (), dove invece era stato autorizzato a lavorare: il Tribunale diha– per non avere commesso il fatto – l’Alessandro Cosentino, destinatario di una misura cautelare nell’ambito della maxidi” che si è tenuta il 19 aprile 2021 a Roma e attualmente sotto processo ...

