OnePlus Nord | Pete Lau ha grandi ambizioni per la serieHDblog it

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il CEO dirivela le aspettative per la seriee parla anche della fusione con Oppo.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : OnePlus Nord, Pete Lau ha grandi ambizioni per la serie - m_mugnani : OnePlus Nord 2 punta sulla AI con un chip personalizzato - TradeManager_it : RT @datamanager_it: OnePlus si lascia sfuggire a sorpresa il Nord 2 - UtoolsIT : RT @datamanager_it: OnePlus si lascia sfuggire a sorpresa il Nord 2 - datamanager_it : OnePlus si lascia sfuggire a sorpresa il Nord 2 -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Nord

Le altre novità di2 Altri miglioramenti includono una tecnologia AI Color Boost, che può introdurre un'elevata gamma dinamica anche quando non è disponibile, nonché una funzione AI ...L'intelligenza artificiale suavrebbe comunque già in mente diversi ambiti in cui mettere a frutto le capacità del MediaTek Dimensity 1200 - AI. La stessa azienda cinese ha ...Con il lancio di OnePlus Nord l'anno scorso l'azienda ha inaugurato un nuovo capitolo della propria storia, cominciando un'operazione di estensione del proprio catalogo lungo la fascia media che arriv ...BrumBrum è un'azienda che vende auto usate e km 0 direttamente online, e si appoggia su un'infrastruttura digitale nata direttamente sul cloud, nello specifico AWS. Il CTO Federico Panini ci racconta ...