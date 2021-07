Oms: per l’Africa momento peggiore dall’inizio della pandemia, aumentano i casi e mancano i vaccini (Di venerdì 9 luglio 2021) l’Africa sta affrontando il momento peggiore dall’inizio della pandemia secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), dopo che la scarsità di vaccini ha portato a un forte aumento di decessi e contagi da Covid-19 anche tra i più giovani, mettendo a dura prova i sistemi sanitari di numerosi paesi. Secondo la direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Moeti, l’Africa ha recentemente passato “la peggiore settimana di pandemia di sempre per il continente”, sostenendo che ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021)sta affrontando ilsecondo l’Organizzazione mondialeSanità (Oms), dopo che la scarsità diha portato a un forte aumento di decessi e contagi da Covid-19 anche tra i più giovani, mettendo a dura prova i sistemi sanitari di numerosi paesi. Secondo la direttrice regionale dell’Oms per, Matshidiso Moeti,ha recentemente passato “lasettimana didi sempre per il continente”, sostenendo che ...

