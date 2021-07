Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Renzi, 'Ferragni qualunquista'... - TV7Benevento : Omofobia: Renzi, 'Letta e Salvini mettono bandierine, sbagliano'... - ZPeppem : RT @ilvocio: #Renzi dà della qualunquista alla #Ferragni. #Fedez: 'Stai sereno Matteo. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la p… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnez sul ddl Zan? - AvvMennillo : Quanto pesa la presa di posizione dei Ferragnez sul ddl Zan? -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Renzi

C'è ancora tempo ", riflette, con Ostellari che martedì prima del voto in Senato (ore 16.30 ... Spariscono poi dall'articolo 7 i termini 'g iornata nazionale contro l', la transfobia, la ...Il ddl Zan: le ultime notizie Ddl Zan contro l': cosa significa e cosa prevede il testo, articolo per articolo Ddl Zan, cosa davvero divide i due fronti Ddl Zan,e Letta si sfidano. In ...Roma, 9 lug (Adnkronos) – “La Ferragni? Non mi sento offeso o insultato. Io sono libero e indipendente, alla Ferragni ho detto, stai sbagliando, è qualunquismo”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che ...Roma, 9 lug (Adnkronos) – “A me di Salvini e Letta interessa il giusto, su questa battaglia stanno facendo la gara delle bandierine. Ci sono migliaia di persone che potrebbero avere tutela, io voglio ...