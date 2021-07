Omofobia: Meloni, 'sinistra gioca a morra cinese, islamico batte omosessuale' (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra immigrato batte donne violentata". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del libro 'Io sono Giorgia'. "Gli islamici -ha aggiunto la leader di Fdi- battono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "Quella dellaè una specie di, si sono incartati. Lacomla violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nelladellaimmigratodonne violentata". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del libro 'Io sono Giorgia'. "Gli islamici -ha aggiunto la leader di Fdi- battono ...

