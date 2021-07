Olimpiadi | Giorgia Villa guida la spedizione bergamasca | chi sono gli atleti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lela rassegna sportiva più conosciuta al mondo. Dal 1896 rappresentano il momento più atteso per migliaia diche non si sfidano soltanto per conquistare una medaglia, ma per riscrivere la storia della propria disciplina La cadenza quadriennale e i criteri di qualificazione da superare rendono questo evento ancor più ambito tanto che la sola partecipazione rappresenta un riconoscimento alla propria carriera. Questi pensieri stanno attraversando la mente di 384che rappresenteranno l’Italia a Tokyo, un vero e proprio record per laazzurra che sarà presente in 36 ...