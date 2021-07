Olimpiadi 2021, la torcia è arrivata a Tokyo: cerimonia senza spettatori (Di venerdì 9 luglio 2021) Mancano appena due settimane ai Giochi di Tokyo ed oggi è arrivata la fiamma olimpica nella Prefettura della capitale nipponica, ma la cerimonia si è svolta senza la presenza degli spettatori. Dopo la decisione di far svolgere le Olimpiadi a porte chiuse, anche questo momento simbolico non ha visto la partecipazione della gente comune. La Governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha accolto la torcia, che però non potrà attraversare le vie della città. Infatti quella di Tokyo è una delle Prefetture in stato di emergenza e non ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Mancano appena due settimane ai Giochi died oggi èla fiamma olimpica nella Prefettura della capitale nipponica, ma lasi è svoltala predegli. Dopo la decisione di far svolgere lea porte chiuse, anche questo momento simbolico non ha visto la partecipazione della gente comune. La Governatrice di, Yuriko Koike, ha accolto la, che però non potrà attraversare le vie della città. Infatti quella diè una delle Prefetture in stato di emergenza e non ...

