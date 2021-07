Ocean Viking, Ue: coordineremo ricollocamenti volontari migranti (Di venerdì 9 luglio 2021) La Commissione europea si aspetta di ricevere una richiesta dell'Italia di coordinare le offerte da parte di diversi paesi Ue per il ricollocamento volontario dei 572 migranti soccorsi in mare dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) La Commissione europea si aspetta di ricevere una richiesta dell'Italia di coordinare le offerte da parte di diversi paesi Ue per il ricollocamentoo dei 572soccorsi in mare dalla ...

Advertising

Avvenire_Nei : Migranti. Ocean Viking: scorte di cibo alla fine, subito un porto per i 572 a bordo - fattoquotidiano : Migranti, ancora nessun porto per i 572 naufraghi sulla Ocean Viking. “Situazione allo stremo, sabato non avremo pi… - LaStampa : 572 migranti pigiati sulla Ocean Viking. I responsabili: “Disumano, un uomo si è buttato in mare” - VCountry3 : RT @IlPrimatoN: Come da copione, Malta non pervenuta - AnimaTantra : RT @Signorasinasce: #Immigrazione, la #ong #OceanViking : 'Se non ci date un porto domani facciamo da soli'. Rotta verso la #Sicilia : 572… -