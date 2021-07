Ocean Viking comanda, la Lamorgese ubbidisce: ci lascerà 572 clandestini ad Augusta (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug — Tutto come da copione: la Ocean Viking approderà al porto di Augusta lasciandoci 572 clandestini recuperati al largo delle coste libiche. Dopo la solita richiesta-diktat di un porto sicuro inoltrata dalla Ong Sos Mediterranee, il Viminale si piega a 90 e spalanca i porti. Lo ha fatto sapere la stessa organizzazione su Twitter. Ocean Vikings: Malta si gira dall’altra parte (come sempre) «Se non si trova una soluzione entro stasera, la Ocean Viking dovrà cercare riparo a est della Sicilia domani», aveva minacciato ieri Luisa Albera, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug — Tutto come da copione: laapproderà al porto dilasciandoci 572recuperati al largo delle coste libiche. Dopo la solita richiesta-diktat di un porto sicuro inoltrata dalla Ong Sos Mediterranee, il Viminale si piega a 90 e spalanca i porti. Lo ha fatto sapere la stessa organizzazione su Twitter.s: Malta si gira dall’altra parte (come sempre) «Se non si trova una soluzione entro stasera, ladovrà cercare riparo a est della Sicilia domani», aveva minacciato ieri Luisa Albera, ...

matteosalvinimi : La ONG Ocean Viking ha raccolto 572 immigrati in acque libiche e ora si trova in acque maltesi. Non è accettabile c… - fattoquotidiano : Migranti, ancora nessun porto per i 572 naufraghi sulla Ocean Viking. “Situazione allo stremo, sabato non avremo pi… - LaStampa : 572 migranti pigiati sulla Ocean Viking. I responsabili: “Disumano, un uomo si è buttato in mare” - david110814023 : RT @Signorasinasce: #Clendestini , #OceanViking verso Augusta: 572 a bordo. Dopo la sceneggiata di quello che si è buttato in mare, dopo av… - missypippi : RT @RadioSavana: Governo Draghi permette ai trafficanti francesi della Ocean Viking di scaricare la merce al porto di Augusta, 600 clandest… -