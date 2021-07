Nuovo nome per la difesa del Napoli: si pensa ad Erlic (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe lievitare il cartellino di Erlic. Il giovane difensore croato è reduce da un ottimo campionato. Erlic ha conquistato la salvezza rivestendo un ruolo chiave nella rosa di Italiano, segnando anche tre gol, tutti e tre di testa. Il gigante di 195 cm ha così attirato le attenzioni di squadre più blasonate. Su di lui c'è il Milan e potrebbe inserirsi proprio la Fiorentina, nuova squadra di Italiano. Anche Giuntoli lo segue da tempo, e sta valutando il giocatore. Lo Spezia vuole strappare più soldi possibili, considerando che il Sassuolo ha il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Nazione, potrebbe lievitare il cartellino di. Il giovane difensore croato è reduce da un ottimo campionato.ha conquistato la salvezza rivestendo un ruolo chiave nella rosa di Italiano, segnando anche tre gol, tutti e tre di testa. Il gigante di 195 cm ha così attirato le attenzioni di squadre più blasonate. Su di lui c'è il Milan e potrebbe inserirsi proprio la Fiorentina, nuova squadra di Italiano. Anche Giuntoli lo segue da tempo, e sta valutando il giocatore. Lo Spezia vuole strappare più soldi possibili, considerando che il Sassuolo ha il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

