Nuove reazioni avverse al vaccino anti-Covid: "Ma i casi sono rari" (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovi effetti collaterali riconducibili alla somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna sono stati scoperti in Gran Bretagna, dove i medici invitano chi soffre di respiro corto e dolore al petto dopo aver ricevuto il vaccino a effettuare controlli Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovi effetti collaterali riconducibili alla somministrazione delPfizer e Modernastati scoperti in Gran Bretagna, dove i medici invitano chi soffre di respiro corto e dolore al petto dopo aver ricevuto ila effettuare controlli

Ultime Notizie dalla rete : Nuove reazioni Nuove reazioni avverse al vaccino "Abbiamo studiato attentamente i report di sospette reazioni avverse, che coinvolgono problemi al ... Le nuove scoperte fanno aumentare la possibilità di un collegamento tra vaccini a mRna e miocardite ...

L'ex direttore Ema Rasi: "Errore, non tracciare. Farlo finché siamo in tempo" ... che era molto importante usarlo, e ci hanno aiutato a gestire un po' la crisi delle prime reazioni ...perché sia mutato il virus ma perché le varianti non girano più La variante Delta e quelle nuove e ...

