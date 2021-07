Nuoto | Matteo Giunta | “L’obiettivo di Federica Pellegrini a Tokyo è la Finale dei 200 sl | 10 anni speciali con lei”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Cinque Olimpiadi e la voglia di stupire ancora una volta., classe ’88, sarà ae nei suoi 200 stile libero si presenta da campionessa del mondo in carica. L’oro vinto a Gwangju (Corea del Sud) nel 2019 è uno di quei colpi a cui la campionessa di Spinea ci ha abituato nel suo essere sorprendenti. Un ossimoro parlare di “imprevedibilità attesa”, ma è da questo paradosso che nasce lo status di fuoriclasse assoluta di. Per descrivere le ultime settimane di allenamenti dici siamo rivolti a chi ha una visione decisamente privilegiata, ovvero il tecnico dell’azzurra ...

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Matteo Giunta svela i segreti della preparazione olimpica di Federica Pellegrini e quale sia il suo reale ob… - kalepolis85 : @Teo__Visma @davidecalabria2 Sai Matteo, mi ero proprio sbagliato su Calabria. Lo avrei portato a nuoto al Cagliari… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Roma, al 58° Trofeo Internazionale di Nuoto Settecolli, con il tempo di 1:56.59 il Carabiniere Matteo Restivo nella spec… - enricoperte : Caro Matteo, non sarebbe male se da qualche parte (sito, indirizzo mail, giornali) si potesse sapere dove si trovan… - fire_matteo_ : @zetapergliamici Mi spiace, io pensavo che nuoto si potesse fare, visto che non ci stanno altre persone e puoi allenarti da sola -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Matteo

ilmessaggero.it

... differita tv su Supertennis di una partita alle ore 21.00)Berrettini vs Hubert Hurkacz dalle ore 14.30. A seguire Novak Djokovic vs Denis Shapovalov. 18.00" Europei juniores, ..."Siamo molto contenti " spiega l'assessoreCampora " per l'importante riconoscimento del ... Ventun atleti hanno preso parte ai Campionati Italiani CSI dia Lignano Sabbiadoro 'Continuano a ...Giulia Vetrano conquista il bronzo negli 800 stile: “Mi sono migliorata nel tempo, ma pensavo di scendere ancora” ...L’entusiasmo dei ragazzi di tutta Europa è contagioso. Lo spirito di squadra trascinante. Così dopo la tripletta di mercoledì (Benedetta Pilato d'oro nei 50 rana, 4x100 stile libero mixed d'argento e ...