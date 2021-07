Non solo Islanda: anche il Giappone sosterrà la riduzione dell’orario di lavoro. E l’Italia? (Di venerdì 9 luglio 2021) anche il governo Giapponese sosterrà la riduzione dell’orario di lavoro. L’obiettivo dichiarato è favorire la settimana lavorativa di quattro giorni: pochissimi per un Paese famoso in tutto il mondo per stacanovismo e attaccamento dei lavoratori all’azienda. Meno nota, del resto, è l’altra faccia di questo modello. Bassa produttività, pochissimo tempo da dedicare alla famiglia, calo demografico imponente. In altre parole, una società che fatica a sostenersi e un’economia praticamente immobile. Aumentare la produttività, liberare tempo da dedicare alla famiglia o alla formazione, perfino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)il governoseladi. L’obiettivo dichiarato è favorire la settimana lavorativa di quattro giorni: pochissimi per un Paese famoso in tutto il mondo per stacanovismo e attaccamento dei lavoratori all’azienda. Meno nota, del resto, è l’altra faccia di questo modello. Bassa produttività, pochissimo tempo da dedicare alla famiglia, calo demografico imponente. In altre parole, una società che fatica a sostenersi e un’economia praticamente immobile. Aumentare la produttività, liberare tempo da dedicare alla famiglia o alla formazione, perfino ...

