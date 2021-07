Non solo Emerson dal Chelsea, il Napoli pensa anche ad un Bakayoko bis (Di venerdì 9 luglio 2021) Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua trasmissione "Radio Goal". Di seguito sono riportate le sue parole: "Oltre ad un possibile arrivo di Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, attualmente valutato per 20 milioni, c'è la possibilità che Bakayoko possa ritornare nella prossima stagione in quanto il Napoli oltre ad un terzino sinistro ha necessità di acquistare anche un centrocampista". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua trasmissione "Radio Goal". Di seguito sono riportate le sue parole: "Oltre ad un possibile arrivo diPalmieri, terzino sinistro del, attualmente valutato per 20 milioni, c'è la possibilità chepossa ritornare nella prossima stagione in quanto iloltre ad un terzino sinistro ha necessità di acquistareun centrocampista".

Advertising

stanzaselvaggia : Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo r… - MatteoRichetti : Se governa Conte diventa il riferimento dei progressisti fino al “o Conte o morte”. Arriva #Draghi ed è subito “per… - Adnkronos : Gestire il #covid come un'influenza? Per l'immunologa Viola 'non è solo possibile, è necessario. Lo scenario è quel… - SandraCeradini : RT @PbZefferina: @Luca_15_5 Denunciateli per maltrattamenti vi prego. Non è possibile assistere a queste scene continuamente. O sono sempli… - Noemi62704328 : @rosariocurz Se Dayane non pubblicherà più niente sulla sua vita privata, farà solo benissimo.. -