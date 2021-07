Nomine Rai | il governo sceglie Fuortes a capo di viale di Mazzini Marinella Soldi nuova presidente

(Di venerdì 9 luglio 2021) ll Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, d’intesa con ildel Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha comunicato che proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministrie Carloquali componenti del Consiglio di Amministrazione di Rai S.p.A. Lo rende noto palazzo Chigi. Carloverrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato. Una delle prime reazioni alla scelta diè arrivata dalle fila della Lega, con il commento della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: «Mah… ...

Dopo giorni di dibattito e di dialogo , arrivano degli importanti aggiornamenti sulle. Come reso noto da Palazzo Chigi, c'è stata un'accelerata nel corso delle ultime ore: il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco proporranno alla prossima riunione .. d'intesa con il presidente del Consiglio, proporrà alla prossima riunione del Cdm Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione diS.p. A. Carlo Fuortes verrà ... dovranno garantire l'indipendenza della Rai dalla politica. La più grande azienda culturale del Paese ha bisogno di una guida solida e autorevole e i nomi proposti da Draghi vanno nella direzione ...