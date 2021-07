Nella piana di Gioia Tauro non cambia mai niente

(Di venerdì 9 luglio 2021) Per migliaia di lavoratori dell'Africa subsahariana, sfruttati dal caporalato, le condizioni nei campi e nelle tendopoli sono sempre le stesse, terribili

Advertising

ZZiliani : Di pistolotti indigeribili ce ne ha rifilati tanti. Tipo: “Intorno a loro territori ostili. Fieri nella piana del C… - a_conti_fatti : RT @Teso4zampe: Cane avvistato sotto al sole nella Piana Reatina, chi lo ha smarrito? - - AntonioDeComite : Se nella piana di Roswell, nel lontano 1947, cadde un UFO con occupanti, che secondo il colonnello Philip J. Corso… - lara_ugolini : RT @Teso4zampe: Cane avvistato sotto al sole nella Piana Reatina, chi lo ha smarrito? - - ClaudioTonon : RT @ZZiliani: Di pistolotti indigeribili ce ne ha rifilati tanti. Tipo: “Intorno a loro territori ostili. Fieri nella piana del Campo Nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella piana

piananotizie.it

... la finale degli Europei di Calcio che vedrà l'Italia affrontare,serata di domenica prossima, l'Inghilterra, nonché l'evento della "fioritura"di Castelluccio di Norcia. Risulterà ...Il Comune ricorda che in questi fine settimana, come da nota della Prefettura di Perugia, è stato disposto il divieto di transito e sosta siache lungo tutte le arterie che vi ...«Miglior vino rosato del Mediterraneo», concorso itinerante dedicato ai vini di tre aree (Mar Tirreno, Ionico, Adriatico), ha premiato altrettante cantine. Sono due vini calabresi (Un Cirò e un Greco ...La campagna elettorale per la tornata 2021 di Cecilia Francese è stata inaugurata ieri, con una conferenza stampa nel cuore della città, piazza Amendola.