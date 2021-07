Nel cuore del litorale veneto, il boutique hotel che ha conquistato il cinema (Di venerdì 9 luglio 2021) Ora è principalmente sinonimo di divertimento e spensieratezza, la destinazione ideale per chi vuole trascorrere la giornata in spiaggia per poi godersi una vivace vita notturna. Ma negli anni ’60, nel pieno della Dolce Vita, Jesolo era una delle località balneari più amate dalle celebrità dell’epoca, nonché lo sfondo prediletto di numerosi film di culto. Come Signore e signori, diretto da Pietro Germi e interpretato da Virna Lisi, che vinse il grand prix come miglior film al 19esimo Festival di Cannes. A fare da set d’eccezione fu proprio l’Hotel Casa Bianca al Mare, gioiello liberty realizzato agli albori del 1920. Affacciato sul mare e circondato da un parco verdeggiante, è un perfetto esempio di stile moresco grazie ai bastioni merlati e alle torrette decorate. Le sue eleganti suite e la grande terrazza con vista sull’Adriatico hanno accolto numerosi ospiti d’eccezione, come Mina, Domenico Modugno, i Rolling Stones, Ray Charles e persino Gabriele D’Annunzio, divenendo nel tempo la meta preferita di chi era alla ricerca di una struttura d’eccellenza. L’ingresso dell’Hotel Casa Bianca al Mare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) Ora è principalmente sinonimo di divertimento e spensieratezza, la destinazione ideale per chi vuole trascorrere la giornata in spiaggia per poi godersi una vivace vita notturna. Ma negli anni ’60, nel pieno della Dolce Vita, Jesolo era una delle località balneari più amate dalle celebrità dell’epoca, nonché lo sfondo prediletto di numerosi film di culto. Come Signore e signori, diretto da Pietro Germi e interpretato da Virna Lisi, che vinse il grand prix come miglior film al 19esimo Festival di Cannes. A fare da set d’eccezione fu proprio l’Hotel Casa Bianca al Mare, gioiello liberty realizzato agli albori del 1920. Affacciato sul mare e circondato da un parco verdeggiante, è un perfetto esempio di stile moresco grazie ai bastioni merlati e alle torrette decorate. Le sue eleganti suite e la grande terrazza con vista sull’Adriatico hanno accolto numerosi ospiti d’eccezione, come Mina, Domenico Modugno, i Rolling Stones, Ray Charles e persino Gabriele D’Annunzio, divenendo nel tempo la meta preferita di chi era alla ricerca di una struttura d’eccellenza. L’ingresso dell’Hotel Casa Bianca al Mare.

