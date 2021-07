Nel 2020 oltre 1,8 mln bonus a famiglie per sconti acqua luce e gas, per 232 mln euro (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 Arera l'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente ha erogato 1,8 milioni di bonus alle famiglie bisognose per gli sconti in bolletta di elettricità, gas e acqua. Hanno avuto accesso al bonus sociale elettrico 854.900 famiglie, delle quali 805.303 hanno avuto riconosciuto il bonus per disagio economico e 41.046 il bonus per disagio fisico; 543.963 famiglie hanno avuto accesso al bonus sociale gas; 461.334 famiglie hanno richiesto e ottenuto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - NelArera l'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente ha erogato 1,8 milioni diallebisognose per gliin bolletta di elettricità, gas e. Hanno avuto accesso alsociale elettrico 854.900, delle quali 805.303 hanno avuto riconosciuto ilper disagio economico e 41.046 ilper disagio fisico; 543.963hanno avuto accesso alsociale gas; 461.334hanno richiesto e ottenuto il ...

