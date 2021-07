Necci Federalberghi Roma | prossimo sindaco punti su turismo di qualità

(Di venerdì 9 luglio 2021) e grandi eventi – “L’attuale governo sta facendo il possibile per affrontare la pandemia e ci auguriamo che i sostegni al settore alberghiero vengano prorogati finché non si tornerà a una piena operatività per evitare licenziamenti che sarebbero drammatici. Nella Capitale chiediamo al futurodi investire su undie di puntare su grandi eventi”. Così Roberto(nella foto), vice presidente die presidente del centro studi dell’associazione, in un’intervista esclusiva al quotidiano online LabParlamento. “Ilinquilino ...

