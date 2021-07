Nazionale | tre giornalisti positivi al Covid | ritiro azzurro blindato

(Di venerdì 9 luglio 2021) A pochi giorni dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, treRai sono risultatial. Nessun allarme è scattato nel, perché giocatori e staff sono in ‘bolla’ e hanno ricevuto tutti la doppia dosa di vaccino. Gli incontri con la stampa, inoltre, avvengono in sicurezza e a debita distanza. Nonostante questo ora vige la massima prudenza. La conferenza di oggi di Leonardo Bonucci avverrà in streaming, per limitare ogni contatto con l’esterno. La Federcalcio ha intanto messo in atto la procedura di sanificazione del centro sportivo di Coverciano da dove, domani, ...

Così, in vista della finale di Euro 2020, di scena domenica a Wembley, la Nazionale dei 'Leoni' parte in leggero vantaggio. Nel tempio del calcio inglese, gli azzurri provano a conquistare un ...Anche a Rignano sull'Arno, in Piazza dei Martiri sarà possibile assistere su un maxischermo alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Gli eventi si svolgeranno con le disposizioni in atto per ...Ha parlato davanti a una schiera di giornalisti collegati in streaming Leonardo Bonucci, chiamato a raccontare le sensazioni dell'antivigilia di Italia-Inghilterra. Dopo i tre dipendenti Rai al seguit ...