Naufragio Lampedusa, così la Guardia Costiera individua la barca capovolta il 30 giugno: il video (Di venerdì 9 luglio 2021) La Guardia Costiera di Lampedusa ha individuato il barchino che si è capovolto il 30 giugno scorso a largo dell’isola. Dopo due giorni di ricerche il relitto è stato trovato con l’ausilio di un Rov, un robot sottomarino in dotazione ai nuclei subacquei che fornito di videocamera è stato calato nel fondale di 90 metri. così gli uomini della Guardia Costiera hanno potuto visionare il luogo del Naufragio dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un migrante (le immagini sono state eliminate per non urtare la sensibilità). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladihato il barchino che si è capovolto il 30scorso a largo dell’isola. Dopo due giorni di ricerche il relitto è stato trovato con l’ausilio di un Rov, un robot sottomarino in dotazione ai nuclei subacquei che fornito dicamera è stato calato nel fondale di 90 metri.gli uomini dellahanno potuto visionare il luogo deldove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un migrante (le immagini sono state eliminate per non urtare la sensibilità). ...

Advertising

repubblica : Naufragio di Lampedusa, ecco il relitto in fondo al mare. Nove i corpi da recuperare - SeaWatchItaly : Questa imbarcazione era stata segnalata alla Guardia Costiera la sera prima della strage. Come documentato da… - MSF_ITALIA : Nei primi sei mesi del 2021, almeno 721 persone hanno perso la loro vita - con un incremento tre volte superiore ri… - TgrRaiSicilia : La strage delle donne. a distanza di giorni dal naufragio, un robot individua nove corpi in fondo al mare di lamped… - Nat_Casatelli : RT @AngiKappa: #naufragio #Lampedusa Le immagini girate con il R.OV. dai sub del 5° Nucleo ??@guardiacostiera?. Eliminate le immagini più d… -