Napoli, Spalletti al lavoro: le date del raduno e del ritiro a Dimaro (Di venerdì 9 luglio 2021) Napoli - L'era del Napoli di Spalletti , della squadra, comincerà ufficialmente lunedì, giorno del raduno fissato nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno . Il primo atto sarà interamente ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021)- L'era deldi, della squadra, comincerà ufficialmente lunedì, giorno delfissato nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno . Il primo atto sarà interamente ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti 'La città di Napoli ti tende una mano che noi dobbiamo stringere forte. Dobbiamo saper meritare questa… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - AlfredoPedulla : #Giroud, solo #Milan: sta per essere esaudita la sua volontà. Confermato: #Spalletti a #Napoli vuole solo… - _RP10_ : Ma dopo tutti questi anni non hai un cazzo di argomento diverso? Ma non ti senti ridicolo? Ti hanno già risposto (c… - sportli26181512 : #Napoli, Spalletti al lavoro: le date del #raduno e del #ritiro a #Dimaro: Lunedì gli azzurri si ritroveranno a Cas… -