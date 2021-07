Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni fisiche di Ghoulam (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Napoli ha comunicato che il recupero del laterale partenopeo Faouzi Ghoulam procede secondo programma Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento sulle condizioni di salute di Faouzi Ghoulam. Si legge che il giocatore ha effettuato un controllo medico a Roma presso Villa Stuart: a visitarlo è stato il Professor Mariani e insieme al giocatore era presente anche il Dottor Raffaele Canonico, medico della società partenopea. Il recupero al ginocchio, stante questi controlli, prosegue come da programmi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilha comunicato che il recupero del laterale partenopeo Faouziprocede secondo programma Ilha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamentodi salute di Faouzi. Si legge che il giocatore ha effettuato un controllo medico a Roma presso Villa Stuart: a visitarlo è stato il Professor Mariani e insieme al giocatore era presente anche il Dottor Raffaele Canonico, medico della società partenopea. Il recupero al ginocchio, stante questi controlli, prosegue come da programmi L'articolo proviene da Calcio News 24.

