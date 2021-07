Musica: Lp annuncia nuovo album, 'Churches' uscirà l'8 ottobre (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - La cantautrice americana LP, con più di due miliardi di stream, una devota fan base in tutto il mondo e diventata celebre soprattutto per un brano 'Lost on you', uscirà con il suo attesissimo album 'Churches' l'8 ottobre. Lo annuncia l'artista in una nota. In merito al nuovo disco (che conterrà 15 canzoni) LP dice: "Questo album è come un amico. Un amico che mi ha accompagnato in uno dei momenti più difficili della storia umana e in un periodo abbastanza difficile della mia storia personale. Contiene tante storie vere che mi sento di condividere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - La cantautrice americana LP, con più di due miliardi di stream, una devota fan base in tutto il mondo e diventata celebre soprattutto per un brano 'Lost on you',con il suo attesissimo' l'8. Lol'artista in una nota. In merito aldisco (che conterrà 15 canzoni) LP dice: "Questoè come un amico. Un amico che mi ha accompagnato in uno dei momenti più difficili della storia umana e in un periodo abbastanza difficile della mia storia personale. Contiene tante storie vere che mi sento di condividere ...

TV7Benevento : Musica: Lp annuncia nuovo album, 'Churches' uscirà l'8 ottobre... - onlyfthebravex : no rega e se annuncia qualcosa riguardo la musica? ci sto pensando adesso,mi viene da piangere spillate sta cosa - periodicodaily : Lana Del Rey svela la copertina del suo album e annuncia un ritardo #musica #LanaDelRey - SkyTG24 : Nicki Minaj annuncia importanti novità in arrivo - AllMusicItalia : Sangiovanni annuncia le date del suo primo Summer Tour, l'occasione per ascoltare dal vivo la musica della nuova po… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica annuncia Video e Testo: POST MALONE - 'Motley Crew' Mentre Post sta preparando nuova musica per il 2019, "beerbong & bentleys" è tornata nuovamente ... ll 26 agosto 2019 annuncia il suo nuovo album, dal titolo Hollywood's Bleeding, il quale è stato ...

Alkantara Fest, la Sicilia è la casa del folk ... complessa e colorata della musica greca tradizionale, e si concluderà con la "Tarantella Night". ... riscalderà la serata che si annuncia irresistibilmente "danzareccia" con il live dei Cheffolk (ore ...

Manu Chao annuncia 4 concerti speciali in Italia Agenzia ANSA Musica: Lp annuncia nuovo album, 'Churches' uscirà l'8 ottobre Lo annuncia l'artista in una nota. In merito al nuovo disco (che conterrà 15 canzoni) LP dice: "Questo album è come un amico. Un amico che mi ha accompagnato in uno dei momenti più difficili della ...

“Fatti di musica” a Reggio Calabria, ci saranno anche i Subsonica e Allevi Dopo l’annuncio dei concerti di Aiello e Francesca Michielin ... altri due prestigiosi appuntamenti di “Fatti di Musica 2021”, 35esima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore da lui ...

