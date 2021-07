Montreal, Hurtado rifiuta il vaccino. Il club lo cede (Di venerdì 9 luglio 2021) rifiutare una dose di vaccino può costare caro ad un giocatore. E’ quanto accaduto in MLS, in particolare al Montreal Impact. Protagonista è stato l’attaccante Erik Hurtado, classe 1990 del Montreal. Il giocatore si è infatti rifiutato di sottoporsi alla prima dose del vaccino, andando a rappresentare di fatto un “pericolo” per se stesso e per i propri compagni. Il club non l’ha presa bene questa decisione, aprendo subito alla cessione. La squadra canadese l’ha ceduto per 200mila dollari al Columbus Crew, altra squadra della lega americana. Il The Athletic ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021)re una dose dipuò costare caro ad un giocatore. E’ quanto accaduto in MLS, in particolare alImpact. Protagonista è stato l’attaccante Erik, classe 1990 del. Il giocatore si è infattito di sottoporsi alla prima dose del, andando a rappresentare di fatto un “pericolo” per se stesso e per i propri compagni. Ilnon l’ha presa bene questa decisione, aprendo subito alla cessione. La squadra canadese l’ha ceduto per 200mila dollari al Columbus Crew, altra squadra della lega americana. Il The Athletic ...

