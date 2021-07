Mondiale 420: tre prove di giornata con vento teso, è dominio americano (Di venerdì 9 luglio 2021) Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove di giornata con vento teso, prosegue il dominio americano in quasi tutte le categorie. Le acque di Arma di Taggia hanno nuovamente regalato una magnifica giornata di vento ai 211 equipaggi impegnati nel penultimo giorno di regate del 420 Frecciarossa World Championships. Con 14 nodi stabili da levante, il comitato di regata ha dato lo start delle prime prove di giornata sui due campi di regata posizionati a poco meno di un miglio dalla costa; ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 9 luglio 2021) Penultimadel420: tredicon, prosegue ilin quasi tutte le categorie. Le acque di Arma di Taggia hanno nuovamente regalato una magnificadiai 211 equipaggi impegnati nel penultimo giorno di regate del 420 Frecciarossa World Championships. Con 14 nodi stabili da levante, il comitato di regata ha dato lo start delle primedisui due campi di regata posizionati a poco meno di un miglio dalla costa; ...

Advertising

Veladuepuntozer : Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove con vento teso - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove di ... - Stelle_Sport : Marina degli Aregai: Stati Uniti e Spagna in evidenza al Mondiale 420 - lni_pn : RT @federvela: Sole, mare e Vela ? Lo spettacolo del Mondiale 420 in scena in Liguria presso lo YC Sanremo ? ?? Frecciarossa #sailingFIVe… - MI420Apparel : RT @federvela: Sole, mare e Vela ? Lo spettacolo del Mondiale 420 in scena in Liguria presso lo YC Sanremo ? ?? Frecciarossa #sailingFIVe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale 420 Santo Stefano al Mare, grandissima giornata di vela a Marina degli Aregai Il 420 Frecciarossa World Championships 2021 prosegue con i maschi che saranno divisi in flotte ... giorno in cui verranno fuori i vincitori del titolo mondiale nelle categorie maschile " mixed, ...

Nel weekend evacuate mille persone causa bomba ... infatti, sono stati trovati altri due ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale. Per il 10° ... L'evacuazione della popolazione all'interno della zona di sicurezza (995 persone, di 420 nuclei ...

Mondiale 420 Frecciarossa a Sanremo, penultimo giorno con 30 nodi! Federazione Italiana Vela Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove con vento teso Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove di giornata con vento teso, prosegue il dominio americano in quasi tutte le categorie ...

Marina degli Aregai: Stati Uniti e Spagna in evidenza al Mondiale 420 Il 420 Frecciarossa World Championships 2021 prosegue domani con i maschi che saranno divisi in flotte Gold e Silver mentre prosegue normalmente per tutti gli altri fino a sabato 10 luglio, giorno in ...

IlFrecciarossa World Championships 2021 prosegue con i maschi che saranno divisi in flotte ... giorno in cui verranno fuori i vincitori del titolonelle categorie maschile " mixed, ...... infatti, sono stati trovati altri due ordigni inesplosi della Seconda Guerra. Per il 10° ... L'evacuazione della popolazione all'interno della zona di sicurezza (995 persone, dinuclei ...Penultima giornata del Mondiale 420: tre prove di giornata con vento teso, prosegue il dominio americano in quasi tutte le categorie ...Il 420 Frecciarossa World Championships 2021 prosegue domani con i maschi che saranno divisi in flotte Gold e Silver mentre prosegue normalmente per tutti gli altri fino a sabato 10 luglio, giorno in ...