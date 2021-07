“Mio marito morto nell’incendio…”. Amanda Lear, rabbia e disperazione: “E penso alla mia morte” (Di venerdì 9 luglio 2021) Amanda Lear, parole commosse in ricordo del suo grande amore. Il racconto arriva durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, dove Amanda Lear ha ripercorso alcuni momenti decisamente delicati prima della scomparsa del marito, avvenuta nel lontano 2000. Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, produttore musicale, è venuto a mancare a causa di un incendio scoppiato nella propria abitazione. Alain-Philippe Malagnac d’Argens ha sposato Amanda Lear il 13 marzo 1979. Un matrimonio in puro stile Las Vegas per un totale di 15 dollari. Purtroppo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021), parole commosse in ricordo del suo grande amore. Il racconto arriva durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, doveha ripercorso alcuni momenti decisamente delicati prima della scomparsa del, avvenuta nel lontano 2000. Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, produttore musicale, è venuto a mancare a causa di un incendio scoppiato nella propria abitazione. Alain-Philippe Malagnac d’Argens ha sposatoil 13 marzo 1979. Un matrimonio in puro stile Las Vegas per un totale di 15 dollari. Purtroppo il ...

Advertising

marcotravaglio : Un classico dei B-movie scollacciati anni 80 è la scena del marito ipnotizzato dalla partita di calcio in tv mentre… - LaItalicaTetta : RT @lei_e_marc: Ecco quello che si è visto prima mio marito …?? avevo il capezzolo molto duro…#tette #coppia #L&M #sex @LaItalicaTetta @Fuor… - IlDouglass : RT @lei_e_marc: Mio marito è dovuto scappare al lavoro dopo il pompino del buongiorno. Oggi sono super #moglietroia e continuo invitargli f… - FedeGui_1 : Yes, anche se secondo mio marito sono grandi uguali e quindi non capisce mai dove sono le cose! - lucano2411 : RT @lei_e_marc: Mio marito è dovuto scappare al lavoro dopo il pompino del buongiorno. Oggi sono super #moglietroia e continuo invitargli f… -