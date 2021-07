Milano: tentato omicidio 36enne con palo segnaletica, arrestati in 2 (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato due marocchini di 30 anni, irregolari e senza fissa dimora, gravemente indiziati del tentato omicidio di un 36enne milanese, avvenuto la notte dello scorso 26 maggio scorso a Ponte Lambro. La vittima era stata colpita alla testa con un palo della segnaletica stradale ed era tornato a casa perdendo molto sangue. Il padre, vedendolo in quelle condizioni, aveva chiesto l'intervento del 118 e della polizia. Il ferito era stato trasportato in codice rosso, in pericolo di vita, all'ospedale San Raffaele, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) - La polizia diha arrestato due marocchini di 30 anni, irregolari e senza fissa dimora, gravemente indiziati deldi unmilanese, avvenuto la notte dello scorso 26 maggio scorso a Ponte Lambro. La vittima era stata colpita alla testa con undellastradale ed era tornato a casa perdendo molto sangue. Il padre, vedendolo in quelle condizioni, aveva chiesto l'intervento del 118 e della polizia. Il ferito era stato trasportato in codice rosso, in pericolo di vita, all'ospedale San Raffaele, e ...

