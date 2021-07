Milano, Sala “Bernardo? Candidatura che merita rispetto” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Quella di Luca Bernardo per il centrodestra è una Candidatura che merita assolutamente rispetto, prima o poi doveva arrivare un candidato, bene che sia così”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione della guida ‘Vita di Quartiere’ di Lonely Planet. bla/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) “Quella di Lucaper il centrodestra è unacheassolutamente, prima o poi doveva arrivare un candidato, bene che sia così”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppea margine della presentazione della guida ‘Vita di Quartiere’ di Lonely Planet. bla/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

DSantanche : I veri invisibili non sono quelli sulla bocca di cantanti e starlette, né in tendenza Twitter. Sala come la mettiam… - DSantanche : Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vit… - Ettore_Rosato : Oggi a #Milano abbiamo presentato le tre donne che guideranno la lista “i riformisti: lavoriamo per Milano con Sala… - infoitinterno : Finale Europei 2021, Sala: 'Maxischermo a Milano non ci sarà' - PoliticaNewsNow : Finale Euro2020, Sala: 'A Milano nessun maxischermo in piazza' -