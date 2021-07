Milano: ricercato per furto ed espulso dall'Italia, arrestato (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Un cittadino di origine romena di 39 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano, perché ricercato a causa di un provvedimento di carcerazione per furto. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione di Milano Rogoredo, hanno identificato l'uomo e dal controllo in banca dati è emerso che era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emesso dalla procura di Varese, dovendo espiare una pena di 2 mesi e 20 giorni. Il 39enne, che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) - Un cittadino di origine romena di 39 anni è statoa polizia ferroviaria di, perchéa causa di un provvedimento di carcerazione per. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione diRogoredo, hanno identificato l'uomo e dal controllo in banca dati è emerso che erain quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emessoa procura di Varese, dovendo espiare una pena di 2 mesi e 20 giorni. Il 39enne, che è ...

