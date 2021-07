Milano, il 'Bosco Verticale' divorato da parassiti che arrivano dal Giappone: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 9 luglio 2021) Sos Bosco Verticale a Milano : è attaccato dai parassiti Giapponesi, nome scientifico Popillia Japonica. Non si arresta l'invasione dei temuti insetti che divorano le foglie. L'allarme è scattato il 2 ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) Sos: è attaccato daisi, nome scientifico Popillia Japonica. Non si arresta l'invasione dei temuti insetti che divorano le foglie. L'allarme è scattato il 2 ...

Advertising

RebicIsTheWay : Chiedo un aiuto a tutti voi, se mai avreste l occasione, spero di averla anch'io, di incontrare Rebic per Milano, d… - Cami71Michele : @crlggg Milano=??=vestito figo=figa La madonnina e il Duomo sono solo un monumento per illudere sia una città come l… - matt_2994 : @GDF un salto in Bosco Verticale a Milano per favore - RiccardoGatti : Milano, la droga nel bosco di Rogoredo: «Per salvare mio figlio ho dovuto allontanarlo da casa»-… - Ivan__soli : @ReaSilviaa @guarnieribe Si ...evita zona stazione ,posto dimmerda ,poi Milano quella è tolto il bosco verticale e… -