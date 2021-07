Milan, Compagnoni: “Giroud? Fondamentale averlo, sposta gli equilibri” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il noto commentatore Maurizio Compagnoni ha parlato dell'arrivo vicinissimo di Olivier Giroud al Milan. Questo il pensiero sul francese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Il noto commentatore Maurizioha parlato dell'arrivo vicinissimo di Olivieral. Questo il pensiero sul francese

Advertising

FrancescoMoli20 : RT @GFI65: Compagnoni da circa 1 mese si spertica in elogi verso Donnarumma adesso in un momento di estasi erotica lo definisce il miglior… - milanguys : Compagnoni: '#Giroud accetta la panchina, ma non giocherà poco al #Milan' - romanoziroldo : RT @GFI65: Compagnoni da circa 1 mese si spertica in elogi verso Donnarumma adesso in un momento di estasi erotica lo definisce il miglior… - renton1972 : RT @GFI65: Compagnoni da circa 1 mese si spertica in elogi verso Donnarumma adesso in un momento di estasi erotica lo definisce il miglior… - TOSADORIDANIELA : RT @GFI65: Compagnoni da circa 1 mese si spertica in elogi verso Donnarumma adesso in un momento di estasi erotica lo definisce il miglior… -