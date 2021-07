Milan | Calabria rinnova fino al 2025 | è ufficiale

(Di venerdì 9 luglio 2021)O - Davideprolunga il suo contratto con il, che era in scadenza nel 2022: il club rossonero, con una nota, ha comunicato ufficialmente che il 24enne difensore hato il suo ...

Commenta per primo Tutto confermato, Davideresta ale rinnova fino al 2025. Lo ha comunicato il club rossonero con una nota ufficiale: 'ACè lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davidefino al 30 ..."Classe 1996, arrivato alall'età di 10 anni,ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo le 151 presenze e i 5 gol realizzati nelle sue 7 stagioni con la Prima Squadra, continuerà ..."Il Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025". Lo scrive la stessa società rossonera. "Classe 1996, arrivato al Milan all'età di 10 anni, Ca ...L'annuncio era nell'aria, ora è anche ufficiale: Davide Calabria ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Il terzino destro classe 1996 ha firmato un prolungamento fino al 2025. Per lui ingaggio ra ...